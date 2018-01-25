В результате падения вертолета Ми-8 в Кременчуге на Полтавщине 25 января погибли четыре члена экипажа. Спасатели продолжают ликвидацию пожара вертолета.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций Полтавской области. "В 19:35 пожар локализован, ликвидация - продолжается. В результате происшествия погибли 4 члена экипажа", - говорится в сообщении ГСЧС.

Также отмечается, что вертолет принадлежал частной компании "Украинские вертолеты".

Как сообщала "Страна", появились фото и видео с места падения вертолета в Кременчуге.

Мы писали, что в Кременчуге разбился вертолет, есть жертвы. На момент аварии не было точно известно о количестве людей на борту говорилось о трех или четырех людях.