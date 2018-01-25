В Киеве эвакуировали торговый центр "Украина" из-за сообщения о бомбе
Полиция проверяет сообщение о минировании торгового центра "Украина", который находится на площади Победы, что в центральной части Киева.
Как передает УНИАН, полиция эвакуировала посетителей торгового центра. Доступ к зданию перекрыт ограничительной лентой.
Фото: unian.net
Возле центрального входа торгового центра "Украина" дежурят автомобили полиции, скорой помощи и пожарный автомобиль. Правоохранители отметили, что недавно поступил анонимный звонок о заминировании здания.
Как сообщала "Страна", ранее а полиции показали карту и график ложных минирований по всей Украине.
Мы писали, что в Киеве задержали мужчину, который "заминировал" электричку. Мужчина звонил на "102" уже подвыпившим и уверял, что в электропоезде "Киев – Фастов" лежит взрывчатка. В ходе проверки взрывоопасных предметов обнаружено не было.
Ранее в полиции Киева подтвердили сообщение о минировании вокзала, "Гулливера" и больницы. В результате они оказались ложными.