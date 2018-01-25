С 1 февраля 2018 года в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины начнут поднимать стоимость сахара. Также будут увеличены минимальные цены на свеклу.

Об этом передает "Ура-Информ" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Специальным проектом чиновники планируют поднять минимальные цены за тонну сахара до 11 тыс гривен и до 753 гривны за 1 тонну свеклы. Программа государственного регулирования цен на сахар была принята еще в 2017 году.

На текущий момент в Украине существуют определенные квоты на производство сахара для внутреннего рынка. Они установлены объемом 1,5 млн тонн.

Рост цен также можно объяснить увеличением экспорта продукта. Украинские производители за 2017 год экспортировали 598,7 тыс тонн сахара, что на 29% больше, чем в 2016-м.

За четыре месяца маркетингового года 2017/2018 на внешние рынки уже поставлено 174,0 тыс тонн сахара, что вдвое меньше, чем на аналогичный период прошлого года. Тогда экспортировали – 343,9 тыс. тонн.

С начала сезона сахароварения украинские заводы переработали 14,07 млн тонн сахарной свеклы, в результате чего произвели двух млн тонн сахара.

Как сообщала "Страна", ученые выяснили, что фруктовый сок не влияет на развитие диабета у людей. Особенно к этому заболеванию предрасположены люди с избыточным весом и ожирением, поэтому большое внимание уделяется контролю за их правильным питанием и здоровым образом жизни.

Напомним, что по мнению шведского ученого - дневной сон свидетельствует о нездоровье человека.