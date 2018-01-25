Минздрав уменьшил единовременную адресную денежную помощь для выпускников по направлениям и специальностям медицинского и фармацевтического профилей, которые заключили договор о работе на срок не менее трех лет в текущем году.

Соответствующие изменения предусмотрены приказом Министерства здравоохранения от 15 ноября 2017 года № 1409. Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

Такая помощь предоставляется выпускникам, которые учились по государственному заказу на дневной форме в высших учебных заведениях I - IV уровней аккредитации государственной и коммунальной форм собственности независимо от подчинения.

Так, единовременная адресная денежная помощь таким лицам предоставляется в пятикратном размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января (ранее - в пятикратном размере минимальной заработной платы).

Напомним, что с 1 января по 30 апреля 2018 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 1762 грн. Размер минимальной заработной платы с 1 января 2018 года - 3723 грн.

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