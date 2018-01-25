Выпускникам и поступающим, которые проживают или учатся в аннексированном Крыму и на неподконтрольных территориях Донбасса, упростили процедуру регистрации на Внешнее Независимое Оценивание-2018.

Так, если житель неподконтрольных территорий не сможет подать документы для регистрации по почте, он сможет отправить скан-копии по электронной почте на адрес соответствующего регионального центра, передает ЛигаНет.

Если нет возможности указать украинский адрес для получения письма, то информация о результатах регистрации поступит на электронную почту. В таком случае сертификаты ВНО будут храниться в региональном центре, а забрать их можно будет в удобное время или в пункте проведения ВНО во время первого тестирования.

Если жители временно неконтролируемых территорий, а также участники АТО не смогут зарегистрироваться в основной период, то для них будет доступна регистрация в дополнительный период - с 3 до 21 мая.

В 2018 году для регистрации на ВНО абитуриенты должны заполнить регистрационную карточку на сайте УЦОКО и отправить в региональный центр комплект документов:

заполненную регистрационную карточку;

копию паспорта или другой документ;

две одинаковые фотографии;

копию документа о полном общем среднем образовании или справку о получении такого в течение 2018 года;

документ, подтверждающий создание особых условий (при необходимости).

Минобразования также напоминает, что для участия в ВНО выпускникам из Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса нужно быть зачисленными по любой форме обучения в общеобразовательном учреждении на территории Украины.

Как сообщала "Страна", украинцы с инвалидностью теперь будут поступать в вузы на конкурсной основе.

Напомним когда начнется регистрация на ВНО 2018.