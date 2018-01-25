На последней пресс-конференции, приуроченной к поединку двух чемпионов мира Александра Усика (WBO) и латыша Майриса Бриедиса (WBC), состоялась боксерская дуэль взглядов.

Об этом сообщает сайт Всемирной боксерской суперсерии.

Бойцы в течение 15 секунд сошлись лицом к лицу после чего продемонстрировали свои чемпионские пояса мира. Первым закончил дуэль взглядов боксер из Латвии.

Видео: youtube.com

Полуфинальный поединок спортсменов пройдет 27-го января на территории Риги.

Добавим также, в другом противостоянии за право выхода в финал 3-го февраля россиянин Мурат Гассиев будет противостоять кубинцу Юниеру Дортикосу.

Ранее "Страна" сообщала, что украинский боксер Усик показал, как готовится к бою с латышом Бриедисом.

Также поединок Усик - Бриедис. "Вышел в ринг, победил, поблагодарил Бога". Украинский чемпион рассказал о своей философии боя