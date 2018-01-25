На полях Всемирного экономического форума в Давосе президент Украины Петр Порошенко на встрече с президентом США Дональдом Трампом намерен обсудить вопросы безопасности и, в частности, поставки вооружений Украине.

Об этом он заявил в четверг в интервью телевизионной службе агентства Bloomberg.

"Мы обсудим различные аспекты сотрудничества с США, - сказал он. - Это вопросы экономики, безопасности, оборонительные вооружения для Украины, поддержка Соединенными Штатами наших реформ и поддержка в области безопасности, а также вопрос о развертывании миротворцев по решению Совета Безопасности ООН".

Президент Украины выразил надежду на то, что очередной транш МВФ будет вскоре предоставлен Украине. "Мы выполнили все условия и надеемся, что это произойдет в первом полугодии", - отметил он.

Действующая программа МВФ для Украины утверждена в марте 2015 года в размере $17,5 млрд. Срок ее действия закончится в первом квартале 2019 года. Она сменила прежнюю программу 2014 года - двухлетнюю и оставшуюся недовыполненной. В рамках новых договоренностей Украина получила с большими перерывами четыре кредитных транша на общую сумму около $8,38 млрд, последний из них - 5 апреля 2017 года на сумму $1 млрд.

Ранее "Страна" сообщала, что в Генштабе заявили, что журналист разгласил секретную информацию о поставках в армию ПТРК и беспилотников.

Также Рада разрешила допуск военных НАТО на учения в Украину.