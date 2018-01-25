В поселке Мансье на юго-западе Франции в ДТП с участием школьного автобуса травмированы 27 человек.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на местные СМИ.

"В департаменте Жер заявляют, что травмированы 22 ребенка, пятеро из них – серьезно. Также пострадали четверо взрослых", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автобус с 45 учениками средней школы и пятью взрослыми, включительно с водителем, столкнулся с автомобилем. Пока неизвестно, сколько людей в нем было.

Как сообщала "Страна", ранее во Франции поезд протаранил школьный автобус, в котором погибли как минимум четверо детей .

Мы писали, что во Франции на Новый год сожгли тысячу авто. Задержаны сотни людей, ранены полицейские