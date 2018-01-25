Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Эрдоганом заявил о прекращении поставок американского оружия сирийским курдам, которых в Турции считают террористами.

Об этом в четверг рассказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Anadolu Ajansı.

"Трамп сказал, что он дал слово, они уже не поставляют (оружие курдам - Прим.Ред.). Надеюсь, что это окажется правдой", - цитируют журналисты главу МИД Турции.

Ранее Анкара не раз заявляла, что Вашингтон совершает ошибку, поставляя вооружения курдским отрядам СНС. Она ассоциирует эти формирования с РПК, которую причисляет к разряду террористических организаций. Власти Турции утверждают, что полученное курдами американское оружие может быть направлено против Турции.

В ноябре 2017 года глава МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что президент США Дональд Трамп пообещал турецкому коллеге Тайипу Эрдогану во время беседы по телефону полностью прекратить переброску оружия курдским отрядам в Сирии.

Белому дому после этого пришлось пояснять, что данный вопрос действительно обсуждался, но глава американской администрации не брал на себя никаких обязательств по сворачиванию военной поддержки преимущественно курдских "Сил демократической Сирии". По информации Пентагона, снабжение курдских отрядов оружием тогда по-прежнему продолжилось.

Как сообщала "Страна", Турция поразила 108 из 113 запланированных курдских целей в Сирии. В числе прочих были нанесены удары по аэродрому "Минниг".

Напомним, что Франция требует от Турции прекратить наступление в Сирии. А Германия уже приостановила экспорт оружия для турецкой армии.