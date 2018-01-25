В больнице столицы Узбекистана Ташкенте скончался грудной ребенок, из тела которого в ходе сложной хирургической операции врачи извлекли 13 стальных игл.

Об этом в среду написала в Facebook на странице "Спутник-Узбекистан" директор института демократии и прав человека Сайера Ходжаева.

"11-месячному малышу не удалось выжить после операции по извлечению иголок из его тела", - сообщила Ходжаева.

Фото: facebook.com/sputnikuzbekistan

Ранее 11-месячного ребенка с температурой и пневмонией доставили из Ферганской области в Республиканский научный центр Экстренной Медицинской Помощи (РНЦЭМП). При осмотре врач рекомендовал сделать рентген, во время которого выяснилось, что в теле малыша находится 16 металлических игл. Анализы показали, что они находятся там около полутора месяцев.

В ходе операции, которая длилась девять часов из тела малыша извлекли 13 игл, оставшиеся медики планировали удалить в ходе следующего хирургического вмешательства. Заведующий детским отделением РНЦЭМП профессор Хабибулла Акимов уверен, что ребенок не мог сам проглотить 16 швейных иголок, так как рентген показал, что иглы находились в разных местах тела. По его словам, "иглы были вставлены посторонним человеком".

Согласно сообщениям местных изданий, возбуждено уголовное дело.

Ранее "Страна" сообщала, что ФБР ищет соучастника, который помог выходцу из Узбекистана организовать атаку в Нью-Йорке.

Также в "Борисполе" задержали разыскиваемого Интерполом узбека-мошенника.