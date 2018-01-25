Градус эмоций относительно Украины несколько снизился, но политика Запада относительно поддержки украинских реформ не изменилась.

Об этом заявил бывший президент Польши Александр Квасьневский в кулуарах Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, сообщает Укринформ.

"Эмоции в отношении Украины несколько утихли. Но, что самое главное, политика остается такой же", - подчеркнул польский политик.

Квасневский выразил убеждение, что Запад понимает необходимость поддержки Украины и процесса украинских реформ.

Как сообщала "Страна", ранее Волкер заявил, что западные партнеры не видятм решительных шагов по борьбе с коррупцией.

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