В пятницу, 26 января, в Украине без осадков, в большинстве центральных, восточных и Сумской областях температура ночью снизится до 20 градусов мороза.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"26 января в Украине осадков не будет. На дорогах местами гололедица. Ветер южный (в восточных и южных областях восточный), 5-10 м/с. Температура в западных и Житомирской областях ночью 3-8 мороза, днем от 2 мороза до 3 тепла, на Закарпатье 4-7 тепла; на остальной территории ночью 10-15, днем 1-6 мороза, в большинстве центральных, восточных и Сумской областях ночью 16-21, днем 4-9 мороза", - говорится в сообщении.

Фото: meteo.gov.ua

В частности, в Киеве 26 января сухо и морозно. Температура ночью 11-13, днем 1-3 мороза. На дорогах местами гололедица.

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