В ПАСЕ призвали выполнить рекомендации Венецианской комиссии по Закону "Об образовании". При этом члены Парламентской Ассамблеи Совета Европы рекомендовали Киеву ускорить процесс борьбы с коррупцией для получения ощутимых результатов.

Об этом говорится в годовом отчете Мониторингового комитета ПАСЕ, обнародованном в организации 25 января 2018, передает Укринформ.

"Ассамблея приветствует позитивные изменения и прогресс, достигнутый в течение отчетного периода в ряде стран... В Украине - амбициозная программа реформ, принятая после Евромайдана, несмотря на сложные обстоятельства, являющиеся результатом российской агрессии на востоке Украины и незаконной аннексии Крыма", - отметили в ПАСЕ.

В разделе того, что вызвало беспокойство относительно Украины указано, что это усиление политической риторики после событий Евромайдана и российской агрессии на востоке Украины, также поляризация работы средств массовой информации, недостаточно сбалансированное соотношение между официальным языком и языками национальных меньшинств в новом образовательном законе, коррупция, подрывающая доверие общества к политической и судебной системам.

"Ассамблея призывает руководство Украины в полном объеме выполнить рекомендации Венецианской комиссии по Закону "Об образовании"; повысить темпы реформ с целью борьбы с повсеместной коррупцией в стране и обеспечить, чтобы эти реформы дали ощутимые и конкретные результаты", - указано в документе.

Как известно, в 2016 году Парламентская ассамблея Совета Европы в принятой резолюции вспоминала Украину среди ряда других стран-членов СЕ из-за коррупции в судебных органах и призвала власти принять чрезвычайные меры по искоренению этого явления.

Как сообщала "Страна", в Венгрии требуют гарантий и ставят Украине ультиматум из-за закона об образовании. По словам министра иностранных дел Венгрии, этот вопрос не является чисто делом Украины и Венгрии, потому что с принятием соответствующего закона Киев нарушил одну из международных норм о защите нацменьшинств.

Напомним, что Геращенко и Гончаренко рассказали о заседании ПАСЕ, с которого их выставили.