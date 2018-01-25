В Румынии обеспокоены увеличением случаев заболевания корью в Украине и призывают своих граждан пройти вакцинацию против болезни, в особенности в тех регионах, которые граничат с Украиной.

С соответствующим заявлением выступила эпидеомиолог Департамента Общественного здоровья города Сучавы Каталина Зореску, передает УНН со ссылкой на румынские издания.

Всего в Сучавском районе (Județul Suceava) было зарегистрировано 19 случаев заболеваний. По словам Зореску, последний случай кори был зарегистрирован у 10-месячного ребенка из Викову-де-Суса, который имел серьезные респираторные осложнения и не был вакцинирован.

Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что вспышка кори в Украине пришла из Румынии.

Как сообщала "Страна", Венгрия выделила для Закарпатья 8 тысяч вакцин от кори.

Мы писали, что в одесских больницах закончились вакцины от кори.