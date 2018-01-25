Сотрудники главной военной прокуратуры ГПУ направили запрос об экстрадиции в Украину для привлечения к уголовной ответственности экс-директора ГП "Укрспирт", который был задержан в Румынии.

Об на Facebook-странице сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, суд г.Сучава (Румыния) отказал экс-руководителю "Укрспирт" в удовлетворении апелляции на применение меры пресечения в виде содержания под стражей на время проведения экстрадиционной процедуры.

"Установлено, что это же лицо подозревается в растрате денежных средств указанного государственного предприятия на общую сумму более 261 млн грн и совершении других преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.1 ст.345 и ч .2 ст.28 ч.2 ст.366 УК Украины", - говорится в сообщении.

Еще одного организатора этого преступного образования объявили в международный розыск.

"Руководителя преступной организации, которым является бывший директор ГП "Укрспирт", задержан на территории Румынии, куда направлен запрос о его экстрадиции в Украину для привлечения к уголовной ответственности", - отметила Сарган.

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Как сообщала "Страна", стала известна личность киллера, застрелившего экс-директора "Укрспирта" Панкова. Расследование убийства продолжается.

Напомним, когда планируется приватизация "Укрспирта" и других спиртзаводов.