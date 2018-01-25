В Кременчуге вертолёт Ми-8 по время полета упал на землю и загорелся.

По предварительной информации, в аварии вертолет погибли все, кто был на борту. Однако, точное число жертв до сих пор неизвестно.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Полтавской области.

"К нам поступил вызов в 19:15. Вертолет МИ-8 частной авиакомпании проводил учебно-тренировочный полет. По предварительной информации, на борту было четыре человека", - отметила пресс-секретарь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области Светлана Рыбалка, - но сейчас еще устанавливается точное количество".

По предварительным данным полиции, погибли три человека. Сотрудники полиции и спасатели работают на месте происшествия.

"По предварительным данным, вертолет является частным. Он осуществлял тренировочный полет", - сказал спикер Нацполиции области Юрий Сулаев.

Как сообщала "Страна", появились фото и видео с места падения вертолета в Кременчуге

Мы писали, что в Кременчуге разбился вертолет, есть жертвы