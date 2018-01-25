В четверг, 25 января состоялся заключительный поединок 32 тура чемпионата Украины по хоккею (УХЛ). В Харькове хоккеисты местного МХК "Динамо" принимали "Галицких Львов". Ранее в рамках 32 тура УХЛ "Волки" вновь уступили "Донбассу", а "Белый Барс" всухую обыграл "Кременчук".

Об этом сообщает пресс-служба УХЛ.

Желание "Динамо" реабилитироваться после последней неудачной игры с "львами" было очевидно с самого начала поединка.

Уже на второй минуте быструю шайбу в ворота Владислава Вязовова отправил Игорь Худяков. Вторую шайбу "сине-белые" забросили в большинстве – отличился Богдан Поддубный.

Не позволив подопечным Михаила Чиканцева опомниться, спустя 6 минут, 57-й номер хозяев отличился еще раз, доведя счет до 3:0.

На старте второй двадцатиминутки "динамовцы" смогли забросить ещё одну быструю шайбу в ворота гостей – на этот раз гол на свой счёт записал Владимир Чердак. На экваторе поединка "Галицким Львам" всё-таки удалось вернуться в игру – счёт для своей команды открыл Всеволод Толстушко.

Однако, подопечные Александра Сеуканда не перестали прессинговать противника, и Дмитрий Халин увеличил счёт на табло.

На старте заключительного периода "Львы" решили взять инициативу в свои руки. На старте двадцатиминутки Владислава Гурко пробил Николай Дворник, а через две минуты Всеволод Тостушко сделал дубль, отыграв ещё одну шайбу для своей команды. Однако как бы "львы" не старались сравнять счёт в поединке, но шайба в воротах голкипера харьковской команды более не побывала – матч завершился со счётом 5:3.

Сегодняшняя победа позволила МХК «Динамо» сократить отставание от "Кременчука" – теперь расстояние между командами составляет 9 очков, однако "горожане" имеют игру в запасе.

МХК "Динамо" - "Галицкие Львы" 5:3 (3:0; 2:1; 0:2)

Шайбы:

1:0 Худяков (Бабчук), 01:45. 2:0 Поддубный (Чердак, Олейник - больш.), 10:39. 3:0 Поддубный (Лисин), 16:39. 4:0 Чердак (Поддубный), 20:22. 4:1 Толстушко - меньш., 31:24. 5:1 Халин (Олейник, Чердак), 38:34. 5:2 Дворник (Генералов, Толстушко - больш.), 41:09. 5:3 Толстушко (Кизло, Дворник), 43:09.

Составы:

МХК "Динамо": Гурко (Гаврилов), Лисин - Поддубный, Бабчук - Друбецкой, Гребёнкин - Хохлов, Ступницкий - Григорьев; Чердак - Халин - Олейник, Худяков - Максименко - Сиротенко, Скребела - Праведный - Колядинский, Куликов - Гайдамака - Ефремов.

"Галицкие Львы": Вязовов (Дорош - с 16:39); Толстушко - Середа, Сирченко - Сысак, Порупа - Тонковид; Кизло - Дворник - Генералов, Чиканцев - Муртищев - Арабов, Брага - Алексейчук - Абаджян, Арустамов, Попережай.

Как сообщала "Страна", хоккеисты "Донбасса" добыли тридцатую победу подряд, переиграв "Волков" с разгромным счетом. Накануне матча броварчане подписали контракты с защитником и нападающим.

Отметим, что хоккеисты "Кременчука" добыли победу в первом же матче на обновленной арене.