Сотрудники прокуратуры города Киева и следователи Главного управления столичной полиции разоблачили мошенника, который представлялся помощником одного из руководителей СБУ и вымогал взятку в $13 000.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Деньги 46-летний уроженец Сумской области просил у предпринимателя за содействие в "решении вопроса" по заключению договора между бизнесменом и поставщиком сельскохозяйственной продукции.

Мошенника задержали на "горячем" сразу после получения им очередной части от оговоренной суммы - 70 000 гривен.

Подозреваемый, который на данный момент нигде официально не трудоустроен, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Расследование велось по материалам СБ ГВ БКОП Службы безопасности Украины.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Харькове поймали чиновника Госпотребслужбы, который обложил данью подчиненных. Правоохранители задержали чиновника рядом с местом с работы во время получения всей суммы взятки.

Напомним, что киевский суд отказался рассекретить декларации сотрудников СБУ.