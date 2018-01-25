Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку телеканала Интер из-за трансляции кинолент Д'Артаньян и три мушкетера и Чародеи с участием артистов из "черного списка".

Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

Основанием для проверки телеканала стало обращение Службы безопасности Украины и гражданина Ковбыка относительно трансляции фильмов с участием артистов, которые внесены в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Согласно данным мониторинга, в эфире Интера в период с 12 по 15 января показывали киноклассику Д'Артаньян и три мушкетера с участием Михаила Боярского, Бориса Клюева, Олега Табакова и Чародеи с участием Валентина Гафта.

В Нацсовете отметили, что показ фильмов, одним из участников которых является лицо, внесенное в санкционный список, является нарушением требований закона О телевидении и радиовещании.

Ранее "Страна" сообщала, что Нацсовет придет с проверкой на Интер и СТБ из-за программ с актерами из черного списка.

Также Нацсовет готовит разбор полетов украинским телеканалам за новогоднюю ночь.