Нацсовет вне плана проверит телеканал "Интер" за показ "Трех мушкетеров" и "Чародеев"
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку телеканала Интер из-за трансляции кинолент Д'Артаньян и три мушкетера и Чародеи с участием артистов из "черного списка".
Об этом сообщается на сайте Нацсовета.
Основанием для проверки телеканала стало обращение Службы безопасности Украины и гражданина Ковбыка относительно трансляции фильмов с участием артистов, которые внесены в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
Согласно данным мониторинга, в эфире Интера в период с 12 по 15 января показывали киноклассику Д'Артаньян и три мушкетера с участием Михаила Боярского, Бориса Клюева, Олега Табакова и Чародеи с участием Валентина Гафта.
В Нацсовете отметили, что показ фильмов, одним из участников которых является лицо, внесенное в санкционный список, является нарушением требований закона О телевидении и радиовещании.
Ранее "Страна" сообщала, что Нацсовет придет с проверкой на Интер и СТБ из-за программ с актерами из черного списка.
Также Нацсовет готовит разбор полетов украинским телеканалам за новогоднюю ночь.