В киевском парке на Подоле произошел конфликт между группами отдыхающих. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Инцидент произошел на улице Вышгородской. На месте происшествия следственно-оперативная группа установила обстоятельства перепалки.

"25-летний полтавчанин заехал автомобилем в парк, на что ему отдыхающие сделали замечание. После этого между водителем и 34-летним киевлянином возник конфликт, который перерос в драку. Во время схватки полтавчанин достал пистолет и выстрелил в сторону местного жителя, который получил касательное ранение", - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали. На месте происшествия эксперты изъяли травматический пистолет и гильзу, которые направили на экспертизу.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато досудебное расследование по статье 296 (Хулиганство) УК Украины. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", человек с ружьем захватил заложников, когда ему сделали замечание о курении.

Напомним также, что в Киеве три подростка бросились на пенсионера с ножом после безобидного замечания.