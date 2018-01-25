С 26 января 2018 года, по решению Национального банка Украины, учетная ставка вырастет до 16%.

Об этом сообщает сайт НБУ.

"Правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку до 16% годовых с 26 января 2018 года. Более жесткая монетарная политика будет способствовать постепенному снижению потребительской инфляции и ее возвращению в целевой диапазон в середине 2019 года”, — рассказали в Нацбанке.

14 декабря 2017 года НБУ повысил учетную ставку до 14,5% годовых.

Ранее "Страна" сообщала, что в НБУ не исключили еще одного повышение учетной ставки.

В конце декабря 2017 года в НБУ заявили, что если регулятор увидит риски для достижения инфляционных целей, то вполне вероятно, что учетная ставка будет повышаться.

Также чтобы украинцы меньше потребляли. В Нацбанке объяснили зачем еще раз подняли учетную ставку.