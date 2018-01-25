Нацбанк фактически подтвердил прогресс в переговорах с МВФ по новым кредитам в 2018-ом году.

СМИ писали, что Порошенко согласился поднять цены на газ для населения и уступить по Антикоррупционному суду ради транша МВФ .

Сейчас же и.о. председателя НБУ Яков Смолий сообщил, что в этом году они ожидают поступления около 2 млрд долларов от МВФ, передает УНН.

"В текущем году Национальный банк ожидает поступление около 2 млрд долл. от МВФ, а также получения правительством кредитов от ЕС и Всемирного банка", - сказал Смолий на пресс-конференции.

За счет кредитов в НБУ планируют увеличить международные резервы до 20,5 млрд долларов (или 3,7 месяца импорта будущего периода) на конец 2018 года.

В 2019-2020 годах из-за пиковых выплат по внешнему государственному долгу ожидается формирование дефицита сводного платежного баланса и сокращения международных резервов.

В 2018-2020 годах правительство и НБУ должны заплатить по внешним долгам более 16 млрд долларов.

Ранее Нацбанк сообщал, что МВФ в этом году может прекратить сотрудничество с Украиной.

При этом в НБУ признали, что без нового транша МВФ будет "труба".