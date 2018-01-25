В течение 2018 года стоимость пассажирских железнодорожных перевозок на "Укрзализныце" вырастет в два этапа. Каждый раз ценник будет прибавлять по 10%. Такая мера уже заложена в финансовый план компании.

Об этом заявил и. о. председателя правления ПАО "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает 112 Украина.

"С пассажирскими перевозками ситуация достаточно сложная в плане тарифов. Тариф на пассажирские перевозки не поднимался уже несколько лет. Мы видим необходимость в повышении тарифа в нынешнем году", - ответил представитель "Укрзализныци" на вопрос журналиста о ценах про перевозки в 2018 году.

"Два раза по 10%, чтобы это было плавно и не так заметно для людей", - отметил он.

Также Кравцов добавил, что пассажирские перевозки в Украине субсидируются за счет грузовых: "Во-первых, на сегодняшний день пассажирское хозяйство для УЗ убыточно. Вопрос размера убытков другой, тут по-разному можно считать. Грузовое же прибыльное, и здесь присутствует, безусловно, вопрос перекрестного субсидирования. Пассажирское хозяйство у нас субсидируется за счет грузового. Факт есть факт. Кроме того, у нас субсидирование всей УЗ в целом за счет съедания средств в течение многих лет амортизацией. То есть даже те деньги, которые компания зарабатывала, она не реинвестировала, а "проедала"; сейчас начинаем инвестировать".

Как сообщала "Страна", в "Укрзализныци" поучатся у белорусов, как делать уборку в вагонах. "Белорусские стандарты" уборки введены уже в нескольких пассажирских депо украинской железнодорожной компании.

Напомним, что "Укрзализниця" начала предлагать онлайн билеты с пересадкой.