Знаменитая актриса и модель Памела Андерсон, похоже отчаянно влюблена и готовится снова выйти замуж. Избранником дивы стал защитник футбольного клуба Марсель и сборной Франции Адиль Рами, который моложе своей подружки на 18 лет. Самой Пэм уже стукнуло 50 лет.

О предстоящей свадьбе сообщает портал TMZ.

Памела и Адиль в ресторане, фото: tmz.com

Пэм уже давно перебралась из Лос-Анджелеса в Марсель, к своему бойфренду. Они познакомились на Гран-при Формулы - 1 в Монако в мае прошлого года, и с тех пор неразлучны.

Памела Андерсон и Адиль Рами живут в роскошном доме и у них есть собака - золотистый ретривер Зузу. В прошлом месяце, как утверждают источники, Андерсон уже купила обручальные кольца в ювелирном магазине Chrome Hearts.

Пэм находится в постоянном контакте с двумя взрослыми сыновьями, они часто посещают ее в Марселе. Что касается Адиля, то у него подрастают близнецы, которые живут с бывшей женой футболиста.

Ранее "Страна" сообщала, что Памела Андерсон рассказала о своей связи с Джулианом Ассанжем.