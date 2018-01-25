Родители Сони Мазур и Снежаны Арпентий, которые погибли во время пожара в дестком лагере "Виктория", требуют эксгумации тел и повторной генетической экспертизы. Об этом сообщает ТСН.

Родные сомневаются в том, что предыдущая экспертиза была проведена должным образом. Родители также допускают, что могли перепутать тела девочек при захоронении.

"Мы хотим во всем разобраться, если мы похоронили детей, то чтобы мы хотя бы знали, что идем на могилку к своим детям. Вы понимаете, для родителей это очень важно", - говорит мать Снежаны Светлана Арпентий.

Родители погибшей Сони рассказывают, что перед отдыхом дочери удалили два зуба. А у девочки, тело которой им выдали, эти зубы были на месте. Детей родители хоронили в шоковом состоянии, поэтому ходатайство об эксгумации подали после похорон.

"Отобранные образцы для исследования были уже подписаны и направлены на экспертизу ДНК с подписями и фамилиями детей. Это факт, который нас очень беспокоит, поскольку во время осмотра тела детей не были идентифицированы. Они были только пронумерованы", - утверждает адвокат потерпевших Татьяна Сягровец.

Расследование трагедии продолжается до сих пор.

Фото: antikor.com.ua

Фото: antikor.com.ua

Как сообщала "Страна", следствию так и не удалось назвать точную причину пожара в лагере "Виктория" под Одессой.

Напомним, строитель сгоревшего детского лагеря "Виктория" рассказал о серьезных нарушениях в технологии и экономии материалов.