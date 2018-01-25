Нацбанк на 0,2% повысил свой прогноз роста ВВП в 2018 году - до 3,4%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Достичь этого власти планируют за счет роста зарплат и пенсий.

"Экономический рост ускорится до 3,4% в 2018 году. Основным драйвером роста экономики станет частное потребление благодаря сохранению все еще высоких темпов роста реальных зарплат, а также иных доходов, в том числе пенсий", - говорится в сообщении.

Также регулятор улучшил прогноз по росту инфляции.

"В 2017 году потребительская инфляция выросла до 13.7% и, таким образом, превысила прогноз Национального банка 8% ± 2п.п. В течение 2018-2020 годов инфляция будет постепенно снижаться. Это прежде всего будет результатом жесткой монетарной политики на прогнозном горизонте. Однако Национальный банк прогнозирует, что в 2018 году инфляция будет оставаться высокой: 8.9% общая и 8.2% базовая.", – говорится в сообщении.

Также в НБУ считают, что в течение 2018-2020 годов инфляция будет постепенно снижаться. Отмечается, что это будет результатом жесткой монетарной политики на прогнозном горизонте.

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