Послезавтра, 27 января в Риге пройдет полуфинальный бой World Boxing Super Series (WBSS) между украинским чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBO Александром Усиком и чемпионом мира по версии WBC Майрисом Бриедисом.

Известный российский тренер Виктор Петроченко заявил, что победителем станет украинский боксер, который, по его мнению, боится агрессивных боксеров.

Об этом сообщает "СовСпорт".

"У Александра Усика любительский стиль хорошего качества. Он одарен природой - движение, выносливость. Много чего у него есть, но он - не опасный боксер. У него нет тяжелого и своевременного удара. Он выбрасывает много комбинаций и делает это в движении. Причем на протяжении всего боя. Его трудно достать, поскольку он избегает обострений. Боится тяжелой рубки, поэтому я не могу назвать его зрелищным, но свою работу он делает на отлично, поэтому он прав", - заявил российский специалист.

Он также подробно остановился на тактике нашего чемпиона.

"Усик совсем не темповик. Он избегает размена. Он много бьет, но не навстречу. Избегает атак и контратакует. Но интриги не будет. Я не говорю, что Бриедис - плох. Он удобен Усику. Александр должен соперника обыграть.

Но у Усика тоже есть недостатки. Это разговор серьезный и долгий. Вкратце, это боязнь крайней агрессии. Он совершенно точно боится очень агрессивных боксеров. Другое дело, что таких боксеров сейчас мало. И к тому же их агрессия быстро заканчивалась из-за скорости Усика. Если агрессивный боксер будет готов физически, если он будет "закатывать" повторные атаки, Усику будет очень тяжело", - считает Петроченко.

Ранее "Страна" сообщала, что рижские таможенники выстроились в очередь за фото с боксером Усиком.