Кабмин увеличил должностной оклад советнику, пресс-секретарю и уполномоченному президента Петра Порошенко.

На сегодняшнем заседании правительство подняло им оклады на 3,3 тыс. гривен до 13,7 тыс. гривен с 1 января 2018 года, передают "Украинсике новости".

Также Кабмин установил месячные должностные оклады руководителя патронатной службы 13 000 гривен, его заместителей - 12 500 гривен, руководителя структурного подразделения - 10 700 гривен, помощника и референта - 8 500 гривен, главного консультанта структурного подразделения патронатной службы - 7 300 гривен.

Правительство установило оклад руководителю службы секретаря СНБО Александра Турчинова в 13 000 гривен; советнику и пресс-секретарю секретаря СНБО - 12 800 гривен, помощнику секретаря СНБО - 12 450 гривен, помощнику первого заместителя секретаря СНБО - 9 700 гривен, помощнику заместителя секретаря СНБО - 9 200 гривны.

Данные должностные оклады применяются с 1 января.

Отметим, что зарплата чиновника состоит как из оклада, так и из различных надбавок, которые иногда могут составлять до 100 процентов оклада.

Напомним, что Турчинов в декабре заработал вдвое меньше своих заместителей.

Также мы писали, что расходы на администрацию президента в 2018 году вырастут на треть.