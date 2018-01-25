В Украине в ближайшие выходные - 27 и 28 января ожидается существенное повышение температуры воздуха. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По словам Диденко, во всех областях Украины будет преобладать сухая малооблачная и даже солнечная погода. "Немного потрусит снегом на востоке, но небольшим и местами. Мороз остается кусачий. Ближайшей ночью -12-19 градусов, местами на Востоке, Севере и в Центре -20-25 градусов. На Юге ночью -10-14 градусов. А вот самой теплой ожидается ночь в западных областях, 2-8 градусов мороза", - сообщает Диденко.

На Западе днем 26 января будет теплее всего в Украине, - от 3 мороза до 2 градусов тепла.

По прогнозам Диденко, "холодяка будет продолжаться до пятницы, с субботы начнутся первые сдвиги в сторону потепления, а в воскресенье радостные воробьевы хоры зачирикают все улицы по поводу оттепели. В Украине 28 января ожидается существенное повышение температуры воздуха" – добавила Диденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", в Татьянин день 25 января по всей Украине ударят звонкие морозы.

Теплее всего будет на западе Украины. Здесь температура ночью не опустится ниже -11°, а днем воздух может прогреться до +2°.

Также "Страна" писала, что спецпредставитель США Курт Волкер отложил поездку на Донбасс из-за непогоды и снегопадов.