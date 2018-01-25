В эту субботу, 27 января в Риге пройдет полуфинальный бой World Boxing Super Series (WBSS) между нашим чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBO Александром Усиком и чемпионом мира по версии WBC Майрисом Бриедисом.

Экс-чемпион мира в среднем весе Сергей Дзинзирук рассказал порталу Ua.tribuna о том, кто выиграет этот турнир.

- Усик станет чемпионом Всемирной боксерской суперсерии. Он сильнейший в этом весе. Я не вижу достойных и сильных соперников, кто мог бы ему что-то противопоставить. Все это благодаря его манере ведение боя, опыту, он очень быстрый. Он мне очень нравится, - сказал Дзинзирук.

- Есть ли смысл ему переходить в супертяжелый вес?

- Есть бокс, и есть супертяжелый вес. Это отдельная каста, это отдельная страна. Зачем ему лезть туда? Если он здесь король и лидер в тяжелом весе.

- Будет ли Усик фаворитом против Джошуа или Уайлдера, например?

- Нет, против этих боксеров он фаворитом не будет. В супертяжелом весе нужно еще доказать, что ты готов выйти и бороться. Там ведь другие принципы бокса. Когда на тебе повиснет 120 кг и ты должен их поносить на себе пару раундов, сразу поймешь, что ноги мертвые. Там другие принципы бокса, свое место еще надо завоевать.



Напомним, ранее "Страна" сообщала, что рижские таможенники выстроились в очередь за фото с боксером Усиком.