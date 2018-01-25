В Украине наблюдаются задержки с доставкой почты из-за сложных погодных условий. Об этом сообщили в Мининфраструктуры.

В частности, не выполнялись вовремя маршруты в ряде населенных пунктов 9 областей: Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Одесская, Харьковская, Херсонская и Черкасская.

В Днепропетровской, Луганской, Черкасской областях почта должна прийти до 26 января включительно. В остальных областях - уже в четверг, 25-го.

Аэропорт "Борисполь" информирует о задержках в обслуживании грузов и почты как на импорт, так и на экспорт из-за ухудшения погодных условий, добавили в министерстве утром.

Ранее синоптики обещали морозную погоду, но уже без осадков.

Также напомним, на участке трассе Н-30 из Васильевки в Бердянск ограничили движение из-за гололеда.