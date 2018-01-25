Давиду Сакварелидзе вручили обвинительный акт по факту прорыва государственной границы вместе с Михаилом Саакашвили в КПП "Шегини" 10 сентября 2017 года. Об этом Сакварелидзе сообщил в Facebook.

В документе говорится, что Сакварелидзе, в частности, обвиняют "в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины; в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов; в участии в групповых действиях, которые привели к нарушению работы учреждения (КПП "Шегини").

Фото: facebook.com/davit.sakvarelidze

Отметим, что по этому делу еще в сентябре состоялся суд, который признал обоснованным подозрение Сакварелидзе в прорыве границе с Михо.

Но тогда суд не избрал ему меру пресечения.

Ранее Сакварелидзе заявил, что "человек с паранойей" собирается лишить его гражданства вслед за Михо.