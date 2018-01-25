В Киеве на Голосеевском проспекте произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пешехода. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Водитель автомобиля Kia двигался от автовокзала в направлении ст.метро "Теремки" и сбил женщину, которая перебегала дорогу в неустановленном месте.

В результате удара нарушительницу с серьезными травмами госпитализировали врачи "скорой" , в автомобиле разбито лобовое стекло, номерной знак также слетел.

Журналисты dtp.kiev.ua сообщают, что аварии на этом участке движения (пр. голосеевский, 48) случаются часто. Все из-за того, что под дорогой находится подземный переход.

В этом же месте за некоторое время до столкновения произошло ДТП, в котором разбились автомобили ‎Chevrolet и Renault. Они также объезжали женщину, которая бросилась перебегать дорогу.

Из-за аварий на проспекте образовался затор. Участники ДТП ожидают приезда полицейских.

Как сообщала "Страна", на Бориспольской трассе в ДТП разбилась украинский дизайнер.

Напомним также, что на Столичном шоссе Киева образовалась пробка из-за ДТП с фурой.