В Киеве женщина перебегала Голосеевский проспект и спровоцировала тройное ДТП
В Киеве на Голосеевском проспекте произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пешехода. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
Водитель автомобиля Kia двигался от автовокзала в направлении ст.метро "Теремки" и сбил женщину, которая перебегала дорогу в неустановленном месте.
В результате удара нарушительницу с серьезными травмами госпитализировали врачи "скорой" , в автомобиле разбито лобовое стекло, номерной знак также слетел.
Журналисты dtp.kiev.ua сообщают, что аварии на этом участке движения (пр. голосеевский, 48) случаются часто. Все из-за того, что под дорогой находится подземный переход.
В этом же месте за некоторое время до столкновения произошло ДТП, в котором разбились автомобили Chevrolet и Renault. Они также объезжали женщину, которая бросилась перебегать дорогу.
Из-за аварий на проспекте образовался затор. Участники ДТП ожидают приезда полицейских.
Как сообщала "Страна", на Бориспольской трассе в ДТП разбилась украинский дизайнер.
Напомним также, что на Столичном шоссе Киева образовалась пробка из-за ДТП с фурой.