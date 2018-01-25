Кабмин на время АТО освободил от уплаты налога на добавленную стоимость ввоз медицинских препаратов и средств из военной аптечки - шприцов, бинтов и прочее. Решение приняли сегодня на заседании правительства, передают "Украинские новости".

Кабмин расширил перечень лекарств и медсредств, ввоз которых разрешен на территорию Украины без налогообложения.

Также в 2 раза увеличено количество лекарственных препаратов, которые разрешено ввозить.

В частности в перечень лекарств добавлен активированный уголь и парацетамол.

А в перечень медсредств добавлены шприцы, бинты, стерильные и спиртовые салфетки, пластыри, катетеры, шины, носилки, медицинские фонарики, медицинские сумки и рюкзаки.

Кабмин планирует, что его решение позволит сформировать дополнительные 100 тыс. военных аптечек и 10 тыс. рюкзаков санитаров.

Ранее в Минобороны объяснили, из каких аптечек украинские бойцы могут бесплатно брать лекарства.

Также напомним, что в Украине из автомобильных аптечек уберут зеленку и таблетки, оставят бинты и салфетки.