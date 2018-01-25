В Кабинете министров планируют дождаться заключения Комиссии по вопросам высшего корпуса гослужбы для принятия решения об увольнения отстраненного председателя ГФС Романа Насирова. Об этом сообщает "Громадське".

Сообщается, что решение об отсрочке по увольнению было принято на заседании правительства 25 января.

Представление об увольнении Насирова внес министр финансов Александр Данилюк (контролирующее министерство ГФС).

"Мы направляем сейчас в высший корпус госслужбы, согласно закону, госслужба вносит представление правительства, правительство принимает решение", - объяснил процедуру увольнения Насирова премьер-министр Владимир Гройсман.

Сам Насиров не видит оснований для своего увольнения.

Как сообщала "Страна", Романа Насирова отстранили от должности руководителя ГФС в марте, сразу после того, как детективы НАБУ задержали его и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 100 млн. гривен.

Уже 10 ноября отстраненному главе ГФС Насирову вручили обвинительный акт. По мнению следствия, Насиров дал разрешение на рассрочку налоговых долгов предприятиям народного депутата Александра Онищенко. Тем самым нанес ущерб бюджету на 2 миллиарда гривен, считают в специализированной антикоррупционной прокуратуре.

В конце ноября Насирову продлили меру пресечения на два месяца в виде 100 миллионов гривен залога. Также он продолжит носить электронный браслет.