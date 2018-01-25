По итогам 2017 года крупнейшим налогоплательщиком в Украине стала компания "Укргаздобыча", которая заплатила 50,4 миллиарда гривен в бюджет.

Об этом сообщает Офис крупных налогоплательщиков ГФС.

Также крупнейшими налогоплательщиками по 2017 стали: табачная компания "Прилуки" (14,1 млрд грн), "Филипп Моррис Украина" (13,5 млрд грн), НАК "Нафтогаз Украины" (11,5 млрд грн), ПАО "Укрнафта" (10,4 млрд грн).

Также в список крупнейших налогоплательщиков попали компания «Джей Ти Интернешнл Украина" (9,5 млрдгрн), ПАО "Укртатнафта" (8,7 млрд грн), НАЭК "Энергоатом" (8,7 млрд рн), ПАО "Укртрансгаз" (7,8 млрд грн), компания "Империал Табакко Продакшн Украина" (7,5 млрд грн).

По итогам 2017 крупными налогоплательщиками обеспечен сбор в сводный бюджет в размере 355, 1 млрд грн: Днепр - 35,4 млрд грн, Запорожье - 16,4 млрд грн, Львов - 10,8 млрд грн, Одесса - 11, 8 млрд грн, Харьков - 22,1 млрд грн, Киев - 258, 4 млрд грн.

Это на 95 млрд грн больше, чем в прошлом году.

Фото: facebook.com/c.office.vp

Напомним, что 16 января в офис "Укргаздобычи" СБУ и ГПУ нагрянули с обыском.

Как сообщала "Страна", региональные инспекции Государственной фискальной службы пытаются через суды взыскать с ОАО "Укргаздобыча" 467,5 миллиона гривен долгов фирмы "Надра Геоцентр", подконтрольной нардепу Александру Онищенко.