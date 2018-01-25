Мадридский Реал, который сейчас пребывает в затяжном кризисе и даже вылетел из Кубка Испании, по завершению кошмарного сезона в третий раз попытается приобрести голкипера Манчестер Юнайтед Дэвида Де Хеа.

Как передает Cadena Ser, агент 27-летнего вратаря Жорже Мендеш, уже сообщил ему о намерении "галактикос".

Манчестер Юнайтед требует за голкипера не менее 100 миллионов евро.

В первый раз переход Де Хеа в Реал сорвался, якобы, из-за проблем при переписке клубов по факсу, а во второй - из-за желания главного тренера королевского клуба Зинедина Зидана сохранить Кейлора Наваса.

Напомним, что Реал также для подстраховки рассматривает вариант с покупкой голкипера Челси Тибо Куртуа.

Напомним, ранее мы сообщали, что Неймар назвал условие своего перехода из ПСЖ в Реал.