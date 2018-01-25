В Киеве за 2018 год уже 35 миллионеров "засветились" при подаче деклараций. Об этом сообщила в эфире "Голоса Столицы" начальник столичного ГФС Людмила Демченко

Также были поданы 393 деклараций на налоговую скидку.

Общая задекларированная сумма на сегодня по Киеву составляет более 236 млн грн.

"На сегодняшний день в Киеве подано 848 деклараций об имущественном состоянии и доходах с общей суммой задекларированного дохода в более 236 миллионов гривен. Из них – 35 деклараций подано миллионерами и 393 декларации на налоговую скидку. По представленным декларациям к уплате причитается 3,8 миллионов гривен налога на доходы физических лиц и 0,6 млн грн. военного сбора", - сказала она.

Напомним, что украинские депутаты и чиновники задекларировали биткоинов на сотни миллионов долларов.

Ранее Рада отказалась отменить е-декларирование для антикоррупционеров.