Премьер-министр Канады Джастин Тюдо на Всемирном экономическом форуме в Давосе надел носки с забавными принтами. Об этом сообщает Financial Times.

Носками политик не впервые разбавляет свои серые деловые будни. В первый день ВЭФ фотографы подловили канадского премьера в голубых носках в черный горошек. Если на другом политике такой аксессуар мог бы смотреться нелепо, то на Трюдо - гармонично и стильно.

Несмотря на то, что человек ценит универсальность классического темно-синего костюма, у него есть секретное оружие, которое отличает его от других мировых лидеров: арсенал веселых носков.

На второй день в Давосе Трюдо надел синие носки с принтом из желтых уточек.

Фото: ft.com

Носки Трюдо Фото: Live feed

Как сообщала "Страна", ранее премьер Канады Трюдо показал новые носки с Чубаккой из "Звездных воин".

Также "Страна" собрала пять любопытных фактов о премьер-министре Канады.