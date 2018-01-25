В НСЖУ заявили, что полиция выборочно применяет "журналистскую" статью против общественного активиста Виталия Шабунина.

Об этом говорится в заявлении организации.

Ранее дело против главы "Центра противодействия коррупции" переквалифицировали с "телесного повреждения гражданина" на "избиение журналиста" (ч. 2 ст. 345-1 УК), за которое ему светит до 5 лет тюрьмы.

"Статья Уголовного кодекса, которая предусматривает весомое наказание за избиение журналиста или угроз к нему в Украине на практике не применяется. В тех случаях, когда следователи и суд и применяют ст.345-1 УК, она действует как заменитель аналогичных статей, предусматривающих наказание за насилие над каким-либо лицом. А единственным прецедентом оперативного расследования и сурового наказания по статье 345-1 может быть дело против председателя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина за избиение Всеволода Филимоненко", - отметили в НСЖУ.

По мнению НСЖУ, в деле Шабунина четко отслеживаются признаки отсутствия объективности и незаангажированности при осуществлении следственных действий, а также стремление правоохранителей довести дело об избиении журналиста в рекордные сроки, хотя обычно избитые журналисты долго ждут проведения следственных действий и экспертиз.

Для сравнения в НСЖУ привели в пример избиения трех журналистов 24 октября 2017 при разблокировании Святошинского суда работниками полиции (пострадали журналисты Дмитрий Реплянчук ( "Общественное ТВ"), Сергей Лефтер (УНИАН) и Кирилл Малышев ( "Страна.ua»).

"Полиция и прокуратура с удивительной настойчивостью вообще отказывались открывать уголовное производство по препятствий в деятельности и угроз Кириллу Малышеву за публично известным факту противоправных действий против журналиста. НСЖУ осуществило целый ряд различных обращений о противоправных действиях против Кирилла Малышева и противоправной бездеятельности правоохранителей по расследованию преступления. Только ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА (!) после издевательства над журналистом, его ВПЕРВЫЕ (!) пригласили на допрос к следователю прокуратуры, и сообщили, что по факту событий открыто уголовное производство", - отметили в НСЖУ.

При этом в перечне открытого производства нет журналистской статьи 345-1 УК.

Национальный союз журналистов Украины присоединяется к обращению о переквалификации уголовного дела против председателя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Как говорится в обращении, длительная история преследования и кампания дискредитации, которая началась более двух лет назад против Виталия Шабунина и других сотрудников Центра противодействия коррупции, вызывает вопросы не только о профессионализме правоохранительных органов, но и о политической мотивированности их действий при переквалификации статьи.

"Кроме того, бросается в глаза выборочный подход, ведь за прошлый год ни в одном из случаев нападения на журналистов со стороны правоохранителей надлежащее расследование не проводилось", - говорится в заявлении.

Напомним, что судья Днепровского райсуда Киева принял решение отпустить под личное обязательство председателя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина, которого обвиняют в избиении Всеволода Филимоненко.

Как сообщала "Страна", Шабунину вручили обвинительный акт. Ему светит 5 лет за драку с журналистом.