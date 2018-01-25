Петр Порошенко провел еще одну встречу в Давосе - с президентом Швейцарии Аленом Берсе. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Украинский гарант пригласил Берсе посетить Украину с официальным визитом, а обсудили они возвращение в Украину денег предыдущего "преступного режима" Януковича.

"Собеседники отметили важность активизации взаимодействия компетентных органов двух государств в вопросах возвращение в Украину замороженных активов, которые были незаконно выведены бывшими украинскими должностными лицами", - говорится в сообщении АП.

Порошенко также поблагодарил Берсе за важную роль Швейцарии в мобилизации гуманитарных усилий для преодоления последствий российской агрессии на Донбассе.

"Отдельно отмечено динамическое развитие двустороннего сотрудничества, о чем свидетельствует рост двустороннего товарооборота и увеличение швейцарских инвестиций в экономику Украины. Президент Украины отметил позитивный эффект от ввода Швейцарией в 2017 году безвизового режима для украинских граждан с точки зрения укрепления деловых и культурных контактов между двумя странами", - сообщает пресс-служба.

Фото: president.gov.ua

Ранее Порошенко встретился с зятем и советником Трампа в Давосе.

Также он говорил с главой МВФ. По данным СМИ, по итогам встречи Порошенко согласился поднять цены на газ для населения и уступить по Антикоррупционному суду ради транша МВФ.