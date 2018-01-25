В четверг, 25 января, Петр Порошенко выступил с короткой речью на всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Страна" уже рассказывала, что главной целью поездки президента в Швейцарию стали переговоры с главой МВФ Кристин Лагард. На них гарант согласился поднять цены на газ, распродать госсобственность и создать Антикоррупционный суд.

В ответ Киев уже весной ждет 1,9 миллиарда долларов от западных кредиторов.

После этих тяжелых переговоров, выступая на "Украинском завтраке", президент практически отдыхал, перечисляя, в его понимании, успехи Украины.

На сайте форума Порошенко не показали

Событие было достаточно локальным - речь Порошенко вообще не упомянута в списке выступлений на сайте форума. На момент публикации материала не попала она и в обновляемый блог Давоса. Опубликовала ее только администрация президента.

Выступая, Порошенко говорил исключительно на английском языке. Отметим, вчера его коллега Эмманюэль Макрон тоже начал свою речь по-английски - но, затронув темы Франции, перешел на французский (впрочем, французский является государственным языков Швейцарии, где проходит форум, да и одним из основных языков ЕС).

Зато англоязычная речь президента позволит сгладить некоторые углы при освещении в украинских СМИ. Так, Порошенко признал медреформу "болезненной", а пенсионную - "непопулярной", хотя на официальном уровне в Украине звучат совсем другие определения.

С языками возник еще один казус. Порошенко после завтрака на русском языке задали вопрос: "Зачем вы приняли закон о войне?".

"Я понимаю и английский, и другой. Но на вопросы отвечаю на украинском", - ответил Порошенко, уйдя от прямого комментария.

"Страна" выделила основные тезисы Порошенко на выступлении в Давосе.

"Это была осень реформ"

Осень-2017 Порошенко назвал "осенью реформ".

"У нас есть много чего рассказать нашим партнерам о том, что происходит в Украине, какие перемены произошли за последние полгода. Я могу сказать, что эта осень была самой успешной для реформ. Никто не ожидал, что будет такой значительный эффект", - начал президент.

Далее он перечислил основные реформы, проголосованные этой осенью. Ряд из них он снабдил комментариями. Пенсионную реформу Порошенко, например, назвал, среди прочего "непопулярной".

"Это пенсионная реформа, которая была вопросом выживания, порой она была непопулярной, но абсолютно необходимой. Все 20 лет говорили о пенсионной реформе, и она появилась этой осенью".

Реформу же медицины Порошенко назвал "иногда болезненной".

"Иногда очень болезненная, но мы не могли больше оставаться в "советской" медицине еще на годы. Она была необходима, и я горжусь, что эта реформа была одобрена, и теперь мы вместе со своими международными партнерами".

О реформе образования президент просто упомянул, не вдаваясь в детали и не комментируя разгромной резолюции ПАСЕ по ее поводу (реформа фактически дискриминирует школьников по языковому признаку).

"Большим успехом" президент назвал и судебную реформу, все недостатки которой "Страна" подробно разбирала в нескольких публикациях.

"Теперь у нас есть новый Верховный Суд, (к которому есть) высокое доверие, сформированный по абсолютно прозрачной процедуре, и готовый к защите прав украинских граждан. И не только украинцев, но также и инвесторов", - заявил Порошенко.

После судов президент вернулся к медицине. По его словам, в стране оказывается уже произошла "реформа сельской медицины".

"Мы запустили ее совместно с нашими канадскими, американскими партнерами. 14 миллионов украинцев живут в сельской местности. Впервые мы вернули им возможность получать качественное медицинское обслуживание. Это было сделано в том числе за деньги, которые были конфискованы, которые команда Януковича украла у людей", - не преминул добавить Порошенко.

Справедливости ради отметим, что конфискованные "деньги Януковича" действительно пошли в село. Только получателями их оказались агрохолдинги, принадлежащие окружения самого Порошенко.

Потом президент похвалил реформу приватизации, заявив, что она будет проходить по британской модели и "с помощью иностранных советников".

"Мы представляли, что это будет сделано по британской модели, которая завоевала доверие инвесторов, с помощью иностранных советников, и по абсолютно прозрачной процедуре. И я горжусь, что в этом году впервые так много иностранных инвесторов просят о встрече со мной. Еще никогда не было такого большого количества топ-игроков на рынке инвестиций, как в этом году", - заявил Порошенко.

О чем договорились с МВФ

Порошенко подтвердил информацию о том, что создание антикоррупционного суда стало условием для продолжения кредитования Украины.

"Хочу поблагодарить Дэвида Липтона и Кристин Лагард за чудесную встречу вчера, на которой было определено, что и когда конкретно должно быть сделано, включая антикоррупционный суд. Это была моя инициатива, которая находится в парламенте, и мы ускорили встречу юридических экспертов, чтобы подготовить ко второму чтению этот законопроект", - сообщил президент.

Далее он рассказал о планах изменить налоговую политику.

"Мы планируем заменить налог на прибыль ... налоги будут взиматься на выведенный из страны капитал. Если же вы вкладываете в страну, то ставка будет нулевой", - поделился идеями президент.

Также он коснулся темы банков: "Мы предпринимаем очень важные шаги, чтобы усилить финансовую систему и очистить ее от грязных банков. И я горжусь, что мы уже завершаем это".

Как известно, "очистку банков" проводила глава НБУ Валерия Гонтарева, представление на снятие которой уже находится в Раде. Порошенко сообщил, что новая кандидатура на пост главы Нацбанка уже согласована с МВФ:

"Мы выдвинули новых кандидатов на главу Национального банка. Наши инициативы поддерживаются Международным валютным фондом и другими международными партнерами".

"Мы жизненно нуждаемся в миротворческой миссии"

Последним аккордом речи президента стал конфликт с Россией.

"Мы жизненно нуждаемся в миротворческой миссии на востоке нашей страны. И я хочу поблагодарить многих западных партнеров, многие из которых присутствуют на этом завтраке, за поддержку этой идеи и готовность участвовать в этой миссии", - сказал Порошенко.

После ритуальных слов об одной из самых эффективных армий на континенте, президент перешел к теме закона о деоккупации Донбасса, принятого Радой накануне.

"Это наша стратегия по возврату оккупированных территорий", - пояснил гарант, упомянув почему-то в этом контексте "фейковые новости", которые распространяются по Европе и Америке.

Вероятно президент имел в виду критику закона за несоответствие Минским соглашениям, о чем говорится даже в последней резолюции ПАСЕ на эту тему.

"Я думаю, что очень важно держать всех в курсе о том, что происходит в Украине, для того, чтобы защитить весь мир от фейковых новостей, которые распространяются в США, Канаде, большинстве европейских стран, и которые хорошо скоординированы и являются частью российской гибридной войны не только против Украины, но и против всего мира", - заявил Порошенко, говоря о деоккупации Донбасса.