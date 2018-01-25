Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто требует от Украины юридических гарантий, что применение скандального закона об образовании начнется после достижения договоренности с венгерским национальным меньшинством на Закарпатье.

При отсутствии таких гарантий наши соседи продолжат блокировать все международные инициативы Украины.

Об этом сообщает Корреспондент, цитируя сообщение на сайте венгерского правительства

"Украина не должна вводить в действие образовательный закон, который она предварительно не согласовала с представителями венгерского нацменьшинства. Нам мало обещаний, нам нужны юридические гарантии", – заявил Сийярто.

По словам министра, этот вопрос не является чисто делом Украины и Венгрии, потому что с принятием соответствующего закона Киев нарушил одну из международных норм о защите нацменьшинств.

"Будапешт заинтересован в непременном решении этой проблемы при содействии интересам украинских венгров", – подчеркнул политик.

По словам Сийярто, при отсутствии юридических гарантий Венгрия оставляет за собой право блокировать все международные инициативы Украины в рамках ЕС и НАТО.

Ранее "Страна" сообщала, что означают для Украины резолюции ПАСЕ по языкам и по Донбассу, а также о том, что в МИД Венгрии обеспокоены дальнейшим ограничением прав национальных меньшинств в Украине.