Бывший официальный врач женской сборной США по гимнастике Ларри Нассар получил приговор к 175 годам лишения свободы после того, как почти 160 женщин, в том числе, олимпийские медалистки, заявили о его домогательствах сексуального характера. Заседание состоялось в суде штата Мичиган в среду, 24 января, сообщило информагентство Reuters.

"Я только что подписала вам смертный приговор", - заявила Нассару судья окружного суда Розмари Акилина, подчеркнув, что он не выйдет на свободу до конца жизни.

Ларри Нассар признал себя виновным в ноябре прошлого года в семи эпизодах сексуального насилия в суде округа Ингам, а также еще в трех эпизодах во время судебного заседания в округе Итон.

Известные спортсменки дали показания против врача. Золотая медалист Олимпийских игр 2012 года в Лондоне МакКейла Марони назвала Нассара "человеком-монстром".

Другая гимнастка сказала, что ей было всего 6 лет, когда Нассар начал приставать к ней.

Сейчас он уже отбывает срок в 60 годов лишения свободы в федеральной тюрьме за хранение детской порнографии, которую нашли в его компьютере.

Нассар на протяжении почти двух десятков лет работал спортивным врачом в Университете штата Мичиган, где тренировалась женская национальная сборная США по гимнастике. Кроме того, в этот период он четыре раза был включен в состав делегаций США на Олимпийских играх.

Как сообщала "Страна", знаменитая олимпийская чемпионка по гимнастике обвинила в домогательствах врача сборной США.

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