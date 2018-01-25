Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о планах команды на первую половину 2018 года до старта Лиги наций УЕФА. Об этом сообщает Zbirna.com.

"Мы точно встретимся со сборными Саудовской Аравии и Японии. Первый матч состоится в Испании, второй - тоже в Европе. Где конкретно - зависит от выбора нашего соперника. Японцы, как принимающая сторона, обязаны оповестить нас о месте проведения поединка за 45 дней. Также я разговаривал с Мирчей Луческу, мы обсуждали возможность проведения товарищеского матча между сборными Украины и Турции. В этом направлении ведем определенную работу, и по ее окончании обнародуем официальное сообщение. Нам интересно сыграть с британскими командами, ведь, как показали последние матчи, у нас есть определенные проблемы при стандартах. А британские команды как раз сильны в этом компоненте, и возможно, для наших футболистов это стало бы хорошим уроком. Возможно, удастся договориться о спарринге с Уэльсом", - рассказал Андрей Шевченко.

Как сообщала "Страна", появился полный расклад по дивизионам и группам Лиги наций УЕФА.

Уже известно, что Украина сыграет cо Словакией и Чехией.

Также мы сообщали, что Шевченко с нетерпением ждет старта сборной Украины в Лиге наций УЕФА.