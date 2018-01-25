Правоохранители задержали в Румынии подозреваемого в подготовке покушения на министра внутренних дел Арсена Авакова, которым оказался экс-руководитель государственного предприятия "Укрспирт".

Об этом в эфире телеканала ZIK сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Военная прокуратура совместно с департаментом контрразведки СБУ и Нацполиций задержали организованную преступную группу из бывших криминальщиков и бывших участников АТО, которые взрывали людей в Киеве, готовили покушения, в том числе на министра внутренних дел Авакова. Об этом никто не говорил", - заявил Матиос.

Он добавил, что организатора арестовали, и сейчас проходит экстрадиционная проверка и процедура возврата в Украину.

"Ох будет много, что слышно. Этот подозреваемый - один из бывших руководителей "Укрспирта", – подчеркнул он.

По данным "Страны" речь идет о Михаила Лабутине, который занимал этот пост в 2014 году (во времена, кода аграрное министерство курировала партия "Свобода") и потом был со скандалом уволен.

Как сообщала "Страна", ранее полиция опубликовала оперативное видео, как убийцы главы Укрспирта закладывали взрывчатку.

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