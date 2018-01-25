Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер рассказал о высоком уровне коррупции в Украине в интервью Deutsche Welle.

"Думаю вам известно, что Украина за последние три года достигла большего прогресса по реализации некоторых реформ, чем за последние 25 лет, так что это позитивный знак. Но с другой стороны, этого далеко не достаточно, если учесть, сколько еще всего нужно сделать. Украина должна восстанавливаться от издержек конфликта, экономика должна расти быстрыми темпами. Украина должна привлекать иностранные инвестиции. Но дело в том, что мы не видим решительных шагов по борьбе с коррупцией и прогресса в реформах для того, чтобы у бизнеса возникло доверие", - сказал он.

А вот связь конфликта на Донбассе и попыток политического руководства Украины удержать власть Волкер не видит.

"Я думаю, что это не связанные между собой вещи. Я думаю, что они (украинские власти - Прим.Ред.) хотят прекратить конфликт и восстановить территориальную целостность. Украина стала страной, где большое влияние приобрело крайне националистическое меньшинство. Большинство украинских политиков не являются ультраправыми националистами, но они должны быть осторожными, чтобы их не заподозрили в том, что они не борются за суверенитет и территориальную целостность государства. Поэтому они должны серьезно относиться к тому, как они выглядят в глазах общества. Они должны выступать за реинтеграцию регионов Украины, поэтому я не думаю, что они заинтересованы в продолжении конфликта, а действительно хотят его прекращения", - сказал он.

Как сообщала "Страна", ранее в том же интервью Волкер заявил, что не верит, что Россия намерена оккупировать всю территорию Украины

Мы писали, что Тиллерсон и Лавров по телефону обсудили встречу Волкера и Суркова в Дубае.

Также Волкер рассказал, о чем говорил с главой СНБО Турчиновым.