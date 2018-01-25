После выхода интервью известного юриста и бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова ведущей и генпродюсеру Наталье Влащенко стали поступать угрозы. Также ей угрожали и до эфира.

"До эфира с Портновым позвонил депутат из "Народного фронта" и пригрозил, сказав: "Ты знаешь о судьбе Бузины, – сказала она. – Он пригрозил, если будет эфир, правыми радикалами и другими людьми". По ее словам, этот депутат – один из организаторов травли телеканала в соцсетях, однако его фамилию напрямую Влащенко не называла.

В эфире 24 декабря Влащенко дала понять, какой именно депутат ей угрожал. "Из чиновников эту историю комментировали Артем Шевченко и народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко. Вуаля", – намекнула она.

Как сообщала "Страна", Влащенко вышла к митингующим у офиса ZIK и рассказала об угрозах.

Напомним, в программе "Hard с Влащенко" Андрей Портнов рассказал об ошибках команды Януковича и о том, как их повторяет нынешняя власть.