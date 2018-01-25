Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявил в интервью Deutsche Welle, что не настроен оптимистично накануне встречи с Сурковым, хотя ранее была надежда на эффективное сотрудничество с Россией.

"Когда мы встречались в первые несколько раз, мы провели ряд отличных предварительных обсуждений, предварительных дискуссий о том, как должна выглядеть миротворческая миссия, как обеспечить безопасность в регионе, которая позволит реализовать положения минских соглашений. Но после нескольких раундов переговоров, Россия вернулась к своему первоначальному предложению сузить миротворческую миссию ООН только до обеспечения безопасности мониторинговой миссии ОБСЕ. И пока не будет установлен контроль над российско-украинской границей, она остается незащищенной - войска и техника свободно ее пересекают - пока безопасность в регионе обеспечивается только пророссийскими вооруженными формированиями и пока продолжают применять тяжелые вооружения - это не сработает. Ни одна страна не будет посылать своих военных для участия в таких миротворческих операциях. Это приведет к еще большему расколу", - сказал Волкер.

При этом Волкер отрицает, что пробуксовка переговоров с Россией связана с инициативой США по поставке Украине противотанковых ракет Джавелин.

"Но это не совпадает по времени. У нас были две встречи - в августе и в начале октября. Обе они были позитивными и носили установочный характер. Еще раз мы встретились в ноябре, и было очевидно, что Россия пошла на попятную. В декабре мы приняли решение снять ограничение на оказание военной помощи Украине. Что касается персональных санкций, мы еще даже не увидели обновленный список тех, кого они затронут. Таким образом, эти шаги США стали следствием отказа России принять меры для прекращения военного конфликта и поддержать резолюцию об установлении мира. Если честно, это большое разочарование".

Курт Волкер отметил, что не настроен оптимистично, но при этом уточнил, что с нетерпением ждет "что скажет господин Сурков".

Как сообщала "Страна", напомним ранее Волкер рассказал, что будет обсуждать с Сурковым.

Мы писали, что Волкер заявил, что после хорошего разговора с Порошенко, встретится с Сурковым в Дубае.