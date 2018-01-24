Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявляет, что не верит в то, что Российская Федерация намерена оккупировать всю территорию Украины после оккупации Крыма и части Донбасса.

Накануне встречи с Владиславом Сурковым Курт Волкер дал интервью Жанне Немцовой. Интервью Deutsche Welle опубликовано 24 января.

Видео: Youtube.com/ DW (Russian)

В частности, его спросили, почему конфликт на востоке Украины никто не хочет признавать войной, чего также нет в принятом Верховной Радой законе об реинтеграции Донбасса.

"Вы знаете, все упирается в семантику, в то, как люди трактуют определенные понятия. Я не верю в то, что у России есть намерения оккупировать всю территорию Украины военным путем. Я не думаю, что ее цель состоит в этом", - заявил Волкер.

"Тем не менее, Россия вовлечена напрямую. Сначала она оккупировала Крым и объявила об его аннексии, а затем вошла туда и ввела свои уполномоченные силы, а также оккупировала часть Восточной Украины. Вот что она на самом деле делает. Но я думаю, что она преследует, скорее, политические цели: дестабилизировать страну, влиять на политику Киева и попытаться вбить клин между Украиной и Западом. Я не думаю, что это работает, но я думаю, что причина напряженности отчасти была и в этом", - считает Волкер.

Как сообщала "Страна", напомним ранее Волкер рассказал, что будет обсуждать с Сурковым.

Мы писали, что Волкер заявил, что после хорошего разговора с Порошенко, встретится с Сурковым в Дубае.

Ранее у Порошенко рассказали, о чем говорили с Куртом Волкером.